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«Нет особых эмоций». Сергей Петров — о проигрыше «Зенитом» чемпионского титула

«Нет особых эмоций». Сергей Петров — о проигрыше «Зенитом» чемпионского титула
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Футболист «Краснодара» Сергей Петров заявил, что не испытывает особых эмоций от того, что «Зенит» упустил чемпионский титул в минувшем сезоне РПЛ. Петров — воспитанник сине-бело-голубых, он играл за вторую команду «Зенита».

— Какие испытываете эмоции от того, что оставили без чемпионства родной «Зенит»?
— Да нет особых эмоций. Это было очень давно, когда я играл в «Зените». В «Краснодаре» я уже 13 лет. Так что… К «Зениту» никаких претензий вообще нет. Я там начинал, играл за дубль. И буду всегда благодарен клубу за всё, что он для меня сделал. Но так получилось, что выступаю уже долгое время за «Краснодар» и с ним добился всех своих успехов. Это футбол — так бывает, что ты меняешь команды, — приводит слова Петрова «Известия».

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Для чёрно-зелёных этот титул стал первым в истории. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

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