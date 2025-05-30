Александр Мостовой: ЦСКА — фаворит, но «Ростов» не просто так в Суперфинале Кубка России
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Бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой поделился мыслями о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский ЦСКА и «Ростов». Матч состоится 1 июня и начнётся в 18:00 мск.
Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«На первый взгляд фаворит — ЦСКА, но «Ростов» не просто так в Суперфинале Кубка России. «Спартак» тоже был фаворитом в очном матче с ростовчанами, но теперь «Ростов» играет в финале. Поставлю 55 на 45 в пользу ЦСКА, потому что они играют в Москве, в «Лужниках». У армейцев больше опыта и трофеев, но у ростовчан будет запредельная мотивация», — сказал Мостовой в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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