Александр Мостовой собрал символическую сборную сезона РПЛ

Бывший футболист сборных России и СССР, а также «Бенфики», «Спартака», «Кана», «Страсбурга», «Сельты» и «Алавеса» Александр Мостовой принял участие в спецпроекте «Чемпионата» и составил сборную сезона РПЛ. Он выбрал схему 4-2-3-1.

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»)

Защитники: Мойзес (ПФК ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Витор Тормена («Краснодар»), Густаво Мантуан («Зенит»)

Полузащитники: Матвей Кисляк (ПФК ЦСКА), Вильмар Барриос («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Сергей Пиняев («Локомотив»), Максим Глушенков («Зенит»)

Нападающие: Лусиано Гонду («Зенит»)

Составить свою сборную сезона РПЛ в спецпроекте «Чемпионата» можно по ссылке.