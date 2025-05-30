Экс-директор ЦСКА: трансферы клуба не выглядят как помощь Николичу

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян подверг критике зимние трансферы армейского клуба. Минувшей зимой москвичи подписали нападающего Алеррандро и полузащитника Родриго Вильягру. Бразилец сыграл за ЦСКА семь матчей и не забил ни одного гола, а аргентинец и вовсе не провёл ни одной игры за новую команду.

«Странно, что эксперты и журналисты наперегонки отмечают качественную работу Николича и как будто игнорируют тему зимних трансферов (смеётся). Скажу аккуратно: пока они не выглядят как помощь тренеру со стороны клуба. Хорошо, что было на что опереться и удалось достойно провести весну, дойти до финала Кубка. С другой стороны, говоря именно о новичках — наш чемпионат сложен для адаптации, и не каждый находит себя в нём», — приводит слова Мовсесьяна Sport24.