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Иньеста поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов

Иньеста поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов
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Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют «ПСЖ» и миланский «Интер», а также высказался о главном тренере парижан Луисе Энрике, с которым работал в каталонском клубе. Встреча пройдёт 31 мая в Мюнхене (Германия).

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он тренер, которого я люблю. Мне нравится, как Луис Энрике руководит своими командами, как он общается… он невероятный работник, очень талантливый тренер, и я желаю ему всего наилучшего. Очень сложно выигрывать трофеи и достигать таких моментов, но в то же время приятно переживать их и видеть, как они случаются снова. У Луиса Энрике, например, есть шанс сделать это снова. У меня есть друзья в «ПСЖ», и посмотрим, что получится. Я думаю, это будет отличный матч.

«Интер» — клуб с историей, отличная команда, в которой всегда были топовые игроки, они и сейчас есть. Они делают разницу. Выйти в финал непросто, и они в состоянии бороться и выиграть его. Это будет отличный матч, и я надеюсь, что все смогут им насладиться. Думаю, мы увидим отличный финал», — приводит слова Иньесты Marca.

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