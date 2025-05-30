Иньеста поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют «ПСЖ» и миланский «Интер», а также высказался о главном тренере парижан Луисе Энрике, с которым работал в каталонском клубе. Встреча пройдёт 31 мая в Мюнхене (Германия).

«Он тренер, которого я люблю. Мне нравится, как Луис Энрике руководит своими командами, как он общается… он невероятный работник, очень талантливый тренер, и я желаю ему всего наилучшего. Очень сложно выигрывать трофеи и достигать таких моментов, но в то же время приятно переживать их и видеть, как они случаются снова. У Луиса Энрике, например, есть шанс сделать это снова. У меня есть друзья в «ПСЖ», и посмотрим, что получится. Я думаю, это будет отличный матч.

«Интер» — клуб с историей, отличная команда, в которой всегда были топовые игроки, они и сейчас есть. Они делают разницу. Выйти в финал непросто, и они в состоянии бороться и выиграть его. Это будет отличный матч, и я надеюсь, что все смогут им насладиться. Думаю, мы увидим отличный финал», — приводит слова Иньесты Marca.