Колыванов: не все раскрываются в 22 года, Осипенко — хороший защитник для «Динамо»

Российский экс-футболист Игорь Колыванов отреагировал на новости о том, что защитник «Ростова» Максим Осипенко близок к переходу в московское «Динамо».

«Осипенко сильнее Бальбуэны, тем более наш, россиянин, который много забивал и стал лидером в «Ростове». Если бы Максим чуть раньше проявил себя, давно бы играл в более статусной команде. При Карпине Осипенко очень здорово интегрировался в «Ростове» и даже стал игроком сборной России. Это хороший защитник. Не все футболисты раскрываются в 22-23 года, Осипенко раскрылся чуть позже», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.