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В «Зените» отреагировали на информацию о желании Максима Глушенкова покинуть клуб

В «Зените» отреагировали на информацию о желании Максима Глушенкова покинуть клуб
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о желании атакующего полузащитника команды Максима Глушенкова покинуть клуб. Сообщалось, что Глушенков может вернуться в «Локомотив» или в «Крылья Советов», за которые он выступал ранее. В завершившемся сезоне Максим провёл 20 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил девять голов и сделал две результативные передачи.

«Глушенков хочет уйти из «Зенита»? Это злонамеренные провокационные слухи», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Для чёрно-зелёных этот титул стал первым в истории. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА.

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