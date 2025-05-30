Карвальо: ЦСКА против «Спартака» — самое главное дерби в России

Бывший футболист ЦСКА Даниэл Карвальо назвал главное дерби в российском футболе. Он выделил противостояние армейской команды со «Спартаком». По мнению бразильца, другие матчи в чемпионате России не сравнятся с принципиальностью данного дерби.

«ЦСКА против «Спартака» — это самое главное и самое большое дерби в России, другие игры не сравнятся с этим матчем. Тогда мы понимали, что нам ни в коем случае нельзя проигрывать «Спартаку». Все в команде осознавали значимость этого матча, у всех было правильное отношение. Мы знали, что победа в дерби означает для болельщиков», — приводит слова Карвальо Legalbet.