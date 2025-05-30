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Карвальо: ЦСКА против «Спартака» — самое главное дерби в России

Карвальо: ЦСКА против «Спартака» — самое главное дерби в России
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Бывший футболист ЦСКА Даниэл Карвальо назвал главное дерби в российском футболе. Он выделил противостояние армейской команды со «Спартаком». По мнению бразильца, другие матчи в чемпионате России не сравнятся с принципиальностью данного дерби.

«ЦСКА против «Спартака» — это самое главное и самое большое дерби в России, другие игры не сравнятся с этим матчем. Тогда мы понимали, что нам ни в коем случае нельзя проигрывать «Спартаку». Все в команде осознавали значимость этого матча, у всех было правильное отношение. Мы знали, что победа в дерби означает для болельщиков», — приводит слова Карвальо Legalbet.

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