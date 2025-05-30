«Ливерпуль» сделал новое предложение «Байеру» по Вирцу на сумму до € 130 млн — Орнштейн

«Ливерпуль» сделал улучшенное предложение «Байеру» по атакующему полузащитнику Флориану Вирцу на сумму до € 130 млн. Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн.

По информации источника, это предложение является вторым, сделанным мерсисайдцами по трансферу 22-летнего футболиста. Подчёркивается, что данная сумма включает в себя фиксированные выплаты, а также возможные бонусы.

В минувшем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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