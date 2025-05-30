Флик подвёл итоги сезона для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил итоги минувшего сезона для сине-гранатовых.

«Мы можем быть довольны. Очень приятно видеть, что у нас всё получается. Работать с этими футболистами и в этом клубе — фантастика. «Барселона» всегда такова, что необходимо выигрывать трофеи, а в [моём] первом сезоне мы завоевали их три. Это хороший конечный результат», — приводит слова Флика Marca со ссылкой на Barca One.

Немецкий специалист был назначен на должность главного тренера сине-гранатовых летом 2024 года. За этот период под его руководством «Барселона» выиграла Ла Лигу, а также Кубок и Суперкубок Испании. Кроме того, каталонский клуб дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.

«Барселона» на чемпионском параде: