Иван Таранов объяснил, зачем «Краснодар» хочет подписать Антона Заболотного

Бывший защитник самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов предположил, зачем «Краснодар» хочет подписать нападающего подмосковных «Химок» Антона Заболотного. Ранее была информация о начале переговоров между клубом и футболистом.

«6+6 — неплохая статистика для нападающего, тем более «Химки» вылетели из РПЛ. С какой целью «Краснодар» хочет подписать Заболотного? Вроде опыт есть, но я бы не сказал, что это яркий форвард. Возможно, он берётся для конкуренции с Кордобой, тем более что он россиянин. Такой футболист имеет место быть. Почему нет? Не думаю, что «Краснодар» делает ставку на возрастных футболистов. Нужно учитывать, что Заболотный — свободный агент.

Такие дядьки, как Газинский и Смолов, обязательно должны быть в команде, чтобы был баланс между опытом и молодостью. В этом сезоне у «Краснодара» так и было. При не очень выразительной игре «быки» стали чемпионами. Это большая заслуга этих ребят, которых не видно на первом плане, но они сыграли очень важную роль в быту и на тренировках», — сказал Таранов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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