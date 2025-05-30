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«Краснодар» близок к подписанию хавбека из чемпионата Марокко — Footmercato

«Краснодар» близок к подписанию хавбека из чемпионата Марокко — Footmercato
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«Краснодар» близок к подписанию полузащитника «ФАР Рабата» Амина Зухзуха. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, за 24-летним футболистом также следят французские «Нант» и «Ланс».

В минувшем сезоне марокканский полузащитник принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,6 млн.

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