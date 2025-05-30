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Криштиану Роналду останется в «Аль-Насре» — Footmercato

Криштиану Роналду останется в «Аль-Насре» — Footmercato
Криштиану Роналду
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40-летний португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду продолжит свою игровую карьеру в саудовском клубе. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, Роналду подписал свой новый контракт с «Аль-Насром». Подробности соглашения не раскрываются.

В прошедшем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 35 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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