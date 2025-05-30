Игорь Колыванов: дай бог, чтобы Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов

Бывший нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов пожелал российскому вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову выиграть Лигу чемпионов, а также поделился мнением о финальном матче этого турнира, где парижский клуб встретится с «Интером» (31 мая).

«Дай бог, чтобы Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов. «Интер» — достаточно опытная команда, там много футболистов старше 30 лет. Они умеют распределять силы, и это доказывает матч с «Барселоной», у которой выше класс футболистов. Сложно предполагать, как сложится предстоящая игра, но обычно финалы Лиги чемпионов получаются не столь яркими — каждый боится допустить ошибку», — сказал Колыванов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: