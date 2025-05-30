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Игорь Колыванов: дай бог, чтобы Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов

Игорь Колыванов: дай бог, чтобы Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов
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Бывший нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов пожелал российскому вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову выиграть Лигу чемпионов, а также поделился мнением о финальном матче этого турнира, где парижский клуб встретится с «Интером» (31 мая).

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Дай бог, чтобы Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов. «Интер» — достаточно опытная команда, там много футболистов старше 30 лет. Они умеют распределять силы, и это доказывает матч с «Барселоной», у которой выше класс футболистов. Сложно предполагать, как сложится предстоящая игра, но обычно финалы Лиги чемпионов получаются не столь яркими — каждый боится допустить ошибку», — сказал Колыванов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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