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«Манчестер Сити» близок к подписанию полузащитника из Лиги 1 за € 40 млн — Ауна

«Манчестер Сити» близок к подписанию полузащитника из Лиги 1 за € 40 млн — Ауна
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Полузащитник «Лиона» Райан Шерки согласился на переход в «Манчестер Сити». Французский футболист уже провёл беседу с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Манчестер Сити» является главным претендентом на покупку 21-летнего хавбека. Подчёркивается, что английский клуб может приобрести Шерки за € 40 млн. «Горожане» хотят завершить сделку до начала клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня.

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В минувшем сезоне Шерки принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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