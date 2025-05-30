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Стало известно, кто является главным претендентом на пост тренера «Ювентуса»

Стало известно, кто является главным претендентом на пост тренера «Ювентуса»
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Итальянский специалист Джан Пьеро Гасперини является основным претендентом на должность главного тренера «Ювентуса». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, на текущий момент «Рома» добилась большего прогресса в переговорах с действующим тренером «Аталанты». Однако выбор Гасперини может склониться в пользу «Ювентуса», поскольку он в течение нескольких лет работал в юношеской структуре «Старой синьоры» и испытывает желание возглавить её взрослую команду.

Ранее СМИ сообщали, что 67‑летний специалист уже уведомил руководство «Аталанты» о своём уходе, хотя его контракт действует до лета 2026 года. Гасперини возглавляет команду из Бергамо с 2016 года.

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