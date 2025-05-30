Стало известно, кто является главным претендентом на пост тренера «Ювентуса»

Итальянский специалист Джан Пьеро Гасперини является основным претендентом на должность главного тренера «Ювентуса». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, на текущий момент «Рома» добилась большего прогресса в переговорах с действующим тренером «Аталанты». Однако выбор Гасперини может склониться в пользу «Ювентуса», поскольку он в течение нескольких лет работал в юношеской структуре «Старой синьоры» и испытывает желание возглавить её взрослую команду.

Ранее СМИ сообщали, что 67‑летний специалист уже уведомил руководство «Аталанты» о своём уходе, хотя его контракт действует до лета 2026 года. Гасперини возглавляет команду из Бергамо с 2016 года.

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