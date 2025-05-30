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Аморим высказался об интересе «Аль-Хиляля» к Бруну Фернандешу

Аморим высказался об интересе «Аль-Хиляля» к Бруну Фернандешу
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отреагировал на информацию о желании «Аль-Хиляля» подписать капитана и полузащитника манкунианцев Бруну Фернандеша. Ранее СМИ сообщали, что саудовский клуб готов увеличить зарплату 30-летнего хавбека в три раза.

«У меня такое чувство, что Бруну хочет остаться. Он отвечал отказом на многие предложения. Клуб может найти другие способы заработать. Я чувствую, что он точно хочет остаться в «Манчестер Юнайтед», но никогда не знаешь наверняка», — приводит слова Аморима журналист Лари Витвелл в соцсети Х (ранее Twitter).

В минувшем сезоне Фернандеш принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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