Игорь Колыванов собрал символическую сборную сезона РПЛ

Бывший футболист московского «Динамо» и итальянской «Болоньи» Игорь Колыванов принял участие в спецпроекте «Чемпионата» и составил сборную сезона Российской Премьер-Лиги. Он выбрал схему 4-3-3.

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»)

Защитники: Мойзес (ПФК ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев (ПФК ЦСКА), Густаво Мантуан («Зенит»)

Полузащитники: Наиль Умяров («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»)

Нападающие: Сергей Пиняев («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»), Луис Энрике («Зенит»)

Составить свою сборную сезона РПЛ в спецпроекте «Чемпионата» можно по ссылке.