«Сан-Паулу» отклонил предложение ЦСКА в размере € 8 млн за 20-летнего хавбека — Эрнан

«Сан-Паулу» принял решение отклонить предложение ЦСКА в размере € 8 млн за приобретение 20-летнего атакующего полузащитника Матеуша Алвеса. Об этом сообщает Somos Sao Paulinos со ссылкой на журналиста Андре Эрнана в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в бразильском клубе оценивают Алвеса дороже, отмечая его прогресс.

Алвес выступает в составе взрослой команды «Сан-Паулу» с января 2025 года. За этот период 20-летний полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года.

Собери свою сборную сезона РПЛ! Здесь — только лучшие!

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: