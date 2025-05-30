Генсек РФС Митрофанов высказался о ситуации с лицензированием клубов

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с лицензированием клубов.

«Сегодня, 30 мая 2025 года, в РФС завершается процедура лицензирования футбольных клубов, которые подавали заявку на получение лицензии РФС-I, проходит в соответствии с графиком, предусматривает определённые сроки. Процедура лицензирования фиксируется правилами, утверждёнными исполкомом РФС. Почему РФС подробно не комментирует саму процедуру и обсуждаемые вопросы? Потому что это внутренний вопрос профессиональных клубов, информация в РФС предоставляется на основании соглашения о конфиденциальности, основная часть сотрудников РФС не имеет доступа к этой информации. Когда клуб хочет прокомментировать вынесенное в отношении него решение, мы не возражаем, потому что это вопрос их конфиденциальной информации.

В рамках лицензии РФС-I рассматривалось 22 комплекта документов для участия в РПЛ и в турнирах УЕФА. Принято решение о выдаче 19 лицензий, шести лицензий для турниров УЕФА, одной лицензии на право участия в женских соревнованиях УЕФА.

Трём претендентам было отказано в выдаче лицензий: это «СКА-Хабаровск», «Черноморец» и «Химки». Основания для отказа были разными. «Черноморцу» было отказано в связи с невыполнением инфраструктурного критерия, отсутствия документа, который бы сообщил о наличии соответствующего стадиона. «СКА-Хабаровск» не получил лицензию на основании отсутствия стадиона высшей категории. «Химки» не подтвердили наличие финансовой гарантии для обеспечения стабильной деятельности в следующем сезоне. Комиссия отмечает, а мы ввели систему электронного документооборота, что процедура становится более простой для РФС и для клубов, отмечается количество документов, которые передаются. В целом доходы футбольных клубов снижаются на 15-20% в среднем. Если учесть, что не все клубы туда включают трансферы, то реальное снижение может быть ещё больше», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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