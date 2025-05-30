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В РФС рассказали, как будет распределяться комплект команд на следующий сезон РПЛ

В РФС рассказали, как будет распределяться комплект команд на следующий сезон РПЛ
Максим Митрофанов
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, как будет распределяться комплект клубов на следующий сезон Российской Премьер-Лиги.

«Сама по себе ситуация неполучения лицензии клубом РПЛ, который сохранил по спортивному принципу право на участие в следующем сезоне, экстраординарная. Регламент содержит чёткий ответ. В связи с регламентом, если одна команда не получила лицензию на выступление в РПЛ, если не попадают в стыки и выбывшие команды, то вопрос решается с учётом позиции РПЛ и ФНЛ на исполкоме РФС. Сначала решается вопрос о количестве участников: 15 или 16 команд. В зависимости от решения этого вопроса определяется, какая команда допускается к следующему сезону, а предпочтение при прочих равных отдаётся клубам РПЛ.

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Мы сначала должны узнать результаты стыковых матчей, потом узнать позиции РПЛ и ФНЛ, потом провести заседание исполкома РФС с соответствующими материалами. Для начала нужно понимать по результатам стыковых матчей и позициям РПЛ и ФНЛ. Их мы запросим после стыковых матчей», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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