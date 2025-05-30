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В РФС сообщили, что «Химки» могут обратиться в CAS для получения лицензии

В РФС сообщили, что «Химки» могут обратиться в CAS для получения лицензии
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что подмосковные «Химки» могут сделать обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS) для получения лицензии на следующий сезон Российской Премьер-Лиги. Ранее появилась информация, что «Пари НН» может остаться в РПЛ даже в случае поражения в переходных матчах, так как подмосковные «Химки» не получили лицензию РФС-1.

— Будет ли отдано предпочтение «Пари НН»?
— Подобная позиция кажется логичной, но она не прописана напрямую в регламенте. Нет, каждой команде нужно играть в футбол, а не думать, какое решение может быть принято исполкомом РФС с учётом того, что в течение 10 календарных дней после момента получения итоговой апелляционной части у «Химок» есть возможность обратиться в CAS, чтобы всё же в теории получить лицензию, — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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