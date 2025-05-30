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Флик назвал ключевой матч «Барселоны» в сезоне-2024/2025

Флик назвал ключевой матч «Барселоны» в сезоне-2024/2025
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик назвал матч 36-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:2) ключевым для его команды в минувшем сезоне. После победы в этой игре сине-гранатовые стали чемпионами Испании.

Испания — Примера . 36-й тур
15 мая 2025, четверг. 22:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 53'     0:2 Лопес Мартин – 90+5'    
Удаления: Кабрера – 80' / нет

«Я думаю, что самый важный матч был не с большой командой. Это была встреча с «Эспаньолом», ведь я понимал, что нам будет очень тяжело. Накануне мадридский «Реал» забил за пять секунд до конца в своей игре [с «Мальоркой»], я понимал, что дерби будет сложным. Меня также предупреждали, что будет нелегко, но мы справились.

«Эспаньол» играл очень хорошо, здорово защищался и проводил контратаки. Но в конце концов наша команда забила два мяча, это сделали Ламин [Ямаль] и Фермин [Лопес]. Здорово, что эти молодые ребята выступают на таком уровне. Они решают исходы матчей… и чемпионатов», — приводит слова Флика Marca со ссылкой на Barca One.

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