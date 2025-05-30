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«Таких случаев быть не должно». В РФС высказались о ситуации со стыковыми матчами РПЛ

«Таких случаев быть не должно». В РФС высказались о ситуации со стыковыми матчами РПЛ
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о ситуации со стыковыми матчами за право выступать в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. «Химки» по итогам сезона‑2024/2025 заняли 12‑е место в турнирной таблице чемпионата России, но не получили лицензию РФС-1, как и новороссийский «Черноморец» (третье место в Мелбет Первой лиге). В стыковых матчах за право играть в РПЛ «Сочи» встречается с «Пари Нижний Новгород», а грозненский «Ахмат» — с екатеринбургским «Уралом». В первых стыковых матчах «Урал» дома обыграл «Ахмат» со счётом 2:1, «Пари НН» с таким же счётом добился победы в Сочи. Ответные игры пройдут 31 мая.

«Переписать регламент — не самое сложное мероприятие, но важно его правильно переписать. С одной стороны, мы читали, обсуждали — кажется, что есть иное решение, но представляется, что таких случаев в принципе быть не должно.

РПЛ начинается 18 июля, наша задача — чтобы спортсмены начали готовиться, чтобы как можно раньше команда знала, в какой лиге ей выступать. Раньше, чем до 15 июня, мы дадим решение, если никакие факторы не заставят нас думать дополнительно», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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