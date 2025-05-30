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Женская сборная России обыграла «Спартак» в товарищеском матче

Женская сборная России обыграла «Спартак» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между женской сборной Россией и московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе СК «Рублёво» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступила Анастасия Варфоломеева. Ассистенты судьи — Екатерина Козырева и Оксана Лихачёва. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу российской национальной команды.

На второй минуте единственный мяч в игре забила полузащитница Алина Шкалова.

Матч между сборной Россией и «Спартаком» прошёл без зрителей и трансляции. О самых опасных моментах в игре информировал телеграм-канал женской сборной России.

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