Женская сборная России обыграла «Спартак» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между женской сборной Россией и московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе СК «Рублёво» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступила Анастасия Варфоломеева. Ассистенты судьи — Екатерина Козырева и Оксана Лихачёва. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу российской национальной команды.

На второй минуте единственный мяч в игре забила полузащитница Алина Шкалова.

Матч между сборной Россией и «Спартаком» прошёл без зрителей и трансляции. О самых опасных моментах в игре информировал телеграм-канал женской сборной России.

Как сборная России играет при Карпине: