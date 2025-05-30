В РФС поддержали решение РПЛ по досрочной выплате «Химкам»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что в организации поддержали решение Российской Премьер-Лиги досрочно оформить выплату подмосковным «Химкам» за сезон-2024/2025.

— Я считаю, что РПЛ как организация, у которой есть права на проведение соревнований, сделала по «Химкам» всё абсолютно правильно, но при этом ничего сверхъестественного не делалось. РПЛ приняла правильное решение, досрочно оформив выплату. Мы поддерживаем это решение.

— Были ли основания лишать «Химки» лицензии в тот момент?

— Нет, не было. У разных клубов в разные годы существуют разные проблемы. Дальше есть юридический механизм решения споров. По нашим данным, на Первую лигу «Химки» не подавали лицензию, не успели в связи с истёкшим сроком. На Вторую лигу ещё есть шанс до середины июня отправить заявку, — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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