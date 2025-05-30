Генсек РФС Митрофанов: юридически возможно оставить «Факел» в РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что юридически возможно оставить «Факел» на следующий сезон Российской Премьер-Лиги из-за невыдачи лицензии «Химкам». Воронежский клуб финишировал на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, а подмосковный — на 12-й.

«Если РПЛ и ФНЛ направят предложение, что считают, например, «Факел» достойной командой, а большинство членов исполкома выступят за то, чтобы оставить «Факел» в РПЛ, — юридически это возможно. Так же и с командой из ФНЛ. Исполком будет оценивать ситуацию с точки зрения всех факторов.

Спортивный критерий — не главенствующий при решении? Нормативного закрепления этого нет. Нормативно — позиция двух лиг и решение исполкома РФС. Но мы всё же спортом занимаемся, спортивный критерий тоже играет роль. Нельзя все критерии и ситуации описать в регламенте. Позиция двух лиг и исполкома РФС — ключевое. Но предполагаем, что места в таблице важны», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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