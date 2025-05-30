В РФС ответили, рассматривалось ли участие «Оренбурга» в стыковых матчах

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, рассматривалось ли участие «Оренбурга» в стыковых матчах за право выступать в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Химки» в зону вылета не могли передвигаться, потому что по результатам спортивного соревнования были выше. А турнирное положение влияет на распределение средств и распределение званий мастеров спорта, например. Такой вариант обсуждался, но этот вариант был бы изменением действующего регламента внутри действующего регламента», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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