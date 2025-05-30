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Стала известна реакция тер Штегена на информацию о его возможной продаже из «Барселоны»

Стала известна реакция тер Штегена на информацию о его возможной продаже из «Барселоны»
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген недоволен слухами о его потенциальной продаже. Немецкий голкипер не намерен покидать каталонский клуб. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, на текущий момент 33-летний футболист сосредоточен на восстановлении лучшей формы после тяжёлой травмы колена, полученной в сентябре 2024 года. Тер Штеген желает вернуть место в основном составе сине-гранатовых.

Подчёркивается, что для «Барселоны» будет проблематичным продать 33-летнего вратаря ввиду его высокой заработной платы, а также длительности контракта, заканчивающегося только летом 2028 года. В каталонском клубе склоняются к тому, что в следующем сезоне в команде будут два вратаря: тер Штеген и Войцех Щенсны. При этом руководство испанского гранда ждёт ответа от голкипера «Эспаньола» Жоана Гарсии.

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