«Ливерпуль» объявил о переходе Жереми Фримпонга из «Байера»

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о подписании контракта с крайним защитником Жереми Фримпонгом, ранее выступавшим в составе леверкузенского «Байера». Подчёркивается, что нидерландский футболист заключил долгосрочное трудовое соглашение с мерсисайдцами.

Ранее СМИ сообщали, что английский клуб заплатит € 40 млн за 24-летнего игрока. Подчёркивалось, что его контракт с «Ливерпулем» будет рассчитан до 2030 года.

Фримпонг играл за «Байер» с января 2021 года. За этот период он принял участие в 190 матчах во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 44 результативными передачами. В составе немецкого клуба защитник выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

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Рекорды «Ливерпуля»: