В РФС рассказали, какие проблемы были у «Химок» при получении лицензии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, какие проблемы были у подмосковных «Химок» при получении лицензии для участия в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Если сравнивать обсуждение, которое было с «Крыльями Советов» и с «Химками» по финансовым вопросам, то разница была в двух важных аспектах. Первый касался того, что у «Химок» имелась просроченная кредиторская задолженность перед субъектами футбола, она была значительной, составляла близкую к 50% бюджета на сезон сумму. РФС ориентировался на данные от 28 февраля 2025 года. С того момента до даты заседания комиссии, 24 мая, «Химки» не показали динамику погашения задолженности до 0. Если бы это было, то это стало бы основанием для возможности позитивного рассмотрения.

Второй аспект — в наличии гарантий на следующий сезон. «Химки» изменили систему финансирования, сделали её более надёжной. При этом в случае выдачи лицензии использовался бы жёсткий механизм контроля, мы бы поручили РПЛ следить за этим. Если учесть отсутствие погашения просроченных задолженностей, а также накопления других задолженностей и прошлые истории других клубов, это не позволяло нам сделать вывод, что гарантии будут реализованы», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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