Фримпонг — о переходе в «Ливерпуль»: сказал агентам: «Ребята, просто сделайте это»

Новоиспечённый защитник «Ливерпуля» Жереми Фримпонг поделился эмоциями от перехода в английский клуб из «Байера».

«Всё прошло довольно легко. «Ливерпуль» проявил интерес, и, конечно, моё решение [о переходе] было очевидным. Для меня это выглядело так, что я обратился к своим агентам со словами: «Ребята, что бы ни произошло, просто сделайте это».

Болельщики «Ливерпуля», я собираюсь выложиться по полной, отдать все силы, всю энергию, и, надеюсь, мы сможем побеждать вместе, праздновать вместе и добиться всего вместе. Я просто в восторге от того, что нахожусь здесь. Спасибо вам, ребята, что приняли меня, и я не подведу вас. Подарю вам ту энергию, которую вы хотите получить», — приводит слова Фримпонга пресс-служба мерсисайдцев на официальном сайте.

Ранее СМИ сообщали, что английский клуб заплатил € 40 млн за 24-летнего игрока. Подчёркивалось, что его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2030 года.

Рекорды «Ливерпуля»: