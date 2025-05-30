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Двукратный чемпион России Шаронов собрал символическую сборную сезона РПЛ

Двукратный чемпион России Шаронов собрал символическую сборную сезона РПЛ
Роман Шаронов
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Бывший футболист и главный тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов принял участие в специальном проекте «Чемпионата» и составил сборную прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги. Он выбрал схему 4-3-3.

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»)

Защитники: Мойзес (ПФК ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев (ПФК ЦСКА), Илья Рожков («Рубин»)

Полузащитники: Эсекьель Барко («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»)

Нападающие: Андрей Мостовой («Зенит»), Мирлинд Даку («Рубин»), Луис Энрике («Зенит»)

Составить свою сборную сезона РПЛ в спецпроекте «Чемпионата» можно по ссылке.

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