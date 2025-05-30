«Не за это мы боролись». Ибрагимович подвёл итог сезона для «Милана»

Старший советник владельца «Милана» Златан Ибрагимович высказался об итогах минувшего сезона для «россонери».

«Это был не тот сезон, о котором мы мечтали. Это был не тот сезон, за который мы боролись. Один трофей и один проигранный кубковый финал — этого недостаточно для такого клуба, как наш. Но каждая неудача разжигает наш огонь. Каждый урок строит наше будущее. Возможно, в нынешнем году «Милан» проиграл битву, но будущее покажет, кто выиграет войну. Мы растём, развиваемся и становимся сильнее», — написал Ибрагимович в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

По итогам минувшего сезона Серии А «россонери» заняли восьмое место. В финале Кубка Италии «Милан» уступил «Болонье» со счётом 0:1. Итальянский гранд завоевал Суперкубок Италии, в решающем матче победив «Интер» (3:2).

Ибрагимович играет в футбол на пляже в Майами: