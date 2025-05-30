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Игорь Осинькин высказался о своём будущем после ухода из «Крыльев Советов»

Игорь Осинькин высказался о своём будущем после ухода из «Крыльев Советов»
Игорь Осинькин
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Экс главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своём будущем после ухода из самарской команды.

— Сейчас планируете отдохнуть? Или готовы сразу принять новый клуб?
— Каждый тренер хочет немного отдохнуть. Всегда не хватает отпусков. Но если будет по-настоящему интересное предложение — его тоже стоит рассмотреть. Сейчас у меня накопилось много семейных проблем, которые надо безотлагательно решать. Пока буду только этим заниматься. А предложений я ещё не получал, — приводит слова Осинькина Sport24.

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Осинькин работал в «Крыльях» с 2020 по 2025 год. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги самарский клуб занял 10-е место в турнирной таблице.

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