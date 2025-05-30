Игорь Осинькин высказался о своём будущем после ухода из «Крыльев Советов»

Экс главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своём будущем после ухода из самарской команды.

— Сейчас планируете отдохнуть? Или готовы сразу принять новый клуб?

— Каждый тренер хочет немного отдохнуть. Всегда не хватает отпусков. Но если будет по-настоящему интересное предложение — его тоже стоит рассмотреть. Сейчас у меня накопилось много семейных проблем, которые надо безотлагательно решать. Пока буду только этим заниматься. А предложений я ещё не получал, — приводит слова Осинькина Sport24.

Отбей мяч — получи PS5! Все подробности на betkeeper.championat.com ИГРАТЬ

Осинькин работал в «Крыльях» с 2020 по 2025 год. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги самарский клуб занял 10-е место в турнирной таблице.

Собери свою сборную сезона РПЛ! Здесь – только лучшие