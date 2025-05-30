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Сборная России проведёт товарищеский матч с Парагваем

Сборная России проведёт товарищеский матч с Парагваем
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о проведении товарищеского матча между национальными командами России и Парагвая.

«Есть соглашение с Парагваем, перенесённый матч с которым состоится в 2026 году. Предварительно — после чемпионата мира», — приводит слова Митрофанова Metaratings.

Товарищеский матч между сборными России и Парагвая должен был пройти 25 марта 2024 года на «ВТБ Арене» в Москве, но был отменён из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а национальная команда Парагвая — 53-е.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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