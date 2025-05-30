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«МЮ» может побороться с «Астон Виллой» за вратаря, способного заменить Онана — CO

«МЮ» может побороться с «Астон Виллой» за вратаря, способного заменить Онана — CO
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к вратарю «Лилля» Люке Шевалье, в котором «красные дьяволы» видят замену для голкипера Андре Онана. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, 23-летний футболист также интересен «Астон Вилле», которая уже сделала предложение «догам» в размере около £ 40 млн (€ 47,6 млн). В бирмингемском клубе видят в Шевалье замену для Эмилиано Мартинеса.

В минувшем сезоне французский вратарь принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в 13 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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