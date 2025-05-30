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«Балтика» объявила о трансфере полузащитника Стефана Ковача из «Партизана»

«Балтика» объявила о трансфере полузащитника Стефана Ковача из «Партизана»
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«Балтика» в телеграм-канале объявила о достижении договорённости с «Партизаном» о трансфере боснийского полузащитника Стефана Ковача. Трудовое соглашение рассчитано до 5 июня 2030 года.

«Мы приветствуем Стефана в рядах «балтийцев» и желаем ему успехов в нашем клубе!» — написала пресс-служба калининградского клуба.

Ковач является воспитанником академии «Црвены Звезды». В августе минувшего года «Партизан» выкупил права на полузащитника. В составе сербской команды Ковач принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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