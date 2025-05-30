В РФС сообщили о переговорах по товарищескому матчу России с европейской сборной

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о переговорах по товарищескому матчу сборной России с европейской национальной командой.

«Мы будем комментировать позже, но особых подвижек по возможному матчу с европейской сборной пока нет. Мы ведём переговоры», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

6 июня сборная России проведёт товарищеский матч с Нигерией в Москве, а 10 июня — с национальной командой Беларуси в Минске.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.