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В РФС сообщили о переговорах по товарищескому матчу России с европейской сборной

В РФС сообщили о переговорах по товарищескому матчу России с европейской сборной
Максим Митрофанов
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о переговорах по товарищескому матчу сборной России с европейской национальной командой.

«Мы будем комментировать позже, но особых подвижек по возможному матчу с европейской сборной пока нет. Мы ведём переговоры», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

6 июня сборная России проведёт товарищеский матч с Нигерией в Москве, а 10 июня — с национальной командой Беларуси в Минске.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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