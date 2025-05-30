Игорь Осинькин признался, что не понял причин ухода из «Крыльев Советов»

Экс главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своём уходе из самарского клуба.

«Понимаю ли причины, по которым руководство клуба не предложило новый контракт? Не знаю. Можно что-то говорить, догадываться. Думаю, суть в том, что настала пора каждому идти отдельной дорогой. Всегда бывает, что на каком-то этапе наступает недостаточное взаимопонимание. Здесь, видимо, оно было. Хотя даже я долгое время не мог понять — почему? Могу только догадываться. Но толком не понял», — приводит слова Осинькина Sport24.

Осинькин работал в «Крыльях» с 2020 по 2025 год. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги самарский клуб занял 10-е место в турнирной таблице.

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