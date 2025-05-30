Убыток «Спартака» стал самым большим среди клубов РПЛ в 2024 году

«Спартак» оказался клубом с самым большим убытком среди команд чемпионата России по результатам 2024 года. Об этом свидетельствует финансовый отчёт клубов Российской Премьер-Лиги, опубликованный на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Согласно представленным данным, убыток московского клуба в минувшем году составил 2,618 млрд рублей до налогообложения. На второй строчке по этому показателю расположился «Локомотив», чей убыток составил 1,076 млрд рублей. На третьем месте находятся «Химки» (587,86 млн рублей).

По итогам минувшего сезона РПЛ красно-белые набрали 57 очков и заняли четвёртое место. «Локомотив» с 53 очками расположился на шестой строчке, «Химки» — на 12-й строчке (29).

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Как появился «Спартак»: