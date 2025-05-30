Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Убыток «Спартака» стал самым большим среди клубов РПЛ в 2024 году

Убыток «Спартака» стал самым большим среди клубов РПЛ в 2024 году
Аудио-версия:
Комментарии

«Спартак» оказался клубом с самым большим убытком среди команд чемпионата России по результатам 2024 года. Об этом свидетельствует финансовый отчёт клубов Российской Премьер-Лиги, опубликованный на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Согласно представленным данным, убыток московского клуба в минувшем году составил 2,618 млрд рублей до налогообложения. На второй строчке по этому показателю расположился «Локомотив», чей убыток составил 1,076 млрд рублей. На третьем месте находятся «Химки» (587,86 млн рублей).

По итогам минувшего сезона РПЛ красно-белые набрали 57 очков и заняли четвёртое место. «Локомотив» с 53 очками расположился на шестой строчке, «Химки» — на 12-й строчке (29).

Собери свою сборную сезона РПЛ! Здесь — только лучшие!

Материалы по теме
Доннарумма, Зоммер или ты? Игра, где за сейвы дают Playstation 5
Доннарумма, Зоммер или ты? Игра, где за сейвы дают Playstation 5

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android