Стало известно, кого может подписать «Барселона» в случае неудачи с Рашфордом и Диасом

«Барселона» рассматривает 23-летнего вингера «Арсенала» Габриэля Мартинелли и 28-летнего нападающего «Баварии» Кингсли Комана в качестве альтернативных вариантов на случай, если каталонскому клубу не удастся подписать Луиса Диаса из «Ливерпуля» и Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает инсайдер Решад Рахман со ссылкой на журналиста Тони Жуанмарти в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сине-гранатовые готовы заплатить за Диаса, но не за Рашфорда. В каталонском клубе рассматривают вариант исключительно с арендой английского нападающего.

Ранее СМИ сообщали, что Диас является приоритетной трансферной целью «Барселоны» на лето. При этом Рашфорд сам изъявляет сильное желание перейти в испанский гранд.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: