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Стало известно, кого может подписать «Барселона» в случае неудачи с Рашфордом и Диасом

Стало известно, кого может подписать «Барселона» в случае неудачи с Рашфордом и Диасом
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«Барселона» рассматривает 23-летнего вингера «Арсенала» Габриэля Мартинелли и 28-летнего нападающего «Баварии» Кингсли Комана в качестве альтернативных вариантов на случай, если каталонскому клубу не удастся подписать Луиса Диаса из «Ливерпуля» и Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает инсайдер Решад Рахман со ссылкой на журналиста Тони Жуанмарти в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сине-гранатовые готовы заплатить за Диаса, но не за Рашфорда. В каталонском клубе рассматривают вариант исключительно с арендой английского нападающего.

Ранее СМИ сообщали, что Диас является приоритетной трансферной целью «Барселоны» на лето. При этом Рашфорд сам изъявляет сильное желание перейти в испанский гранд.

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