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Игорь Осинькин – о последнем сезоне в «Крыльях Советов»: дуло отовсюду, трясло везде

Игорь Осинькин – о последнем сезоне в «Крыльях Советов»: дуло отовсюду, трясло везде
Игорь Осинькин
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Экс главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что гордится тем, как самарский клуб провёл прошедший сезон Российской Премьер-Лиги.

— Какой период работы в «Крыльях» — самый памятный для вас?
— Выделю первый сезон. Да, он был в Первой лиге, но был настолько мощным и ярким, что послужил базой для всех наших дальнейших выступлений. Сезон-2020/2021 был очень сильным — горжусь результатом, футболистами и всеми, с кем мы тогда работали. И, если честно, выделил бы минувший сезон.

— Серьёзно?
— Настолько он был турбулентный! Дуло отовсюду, трясло везде. И нам в этот момент говорят: «Что-то «Крылья» неровно играют». А я горжусь тем, что мы нашли в себе силы и смогли закончить сезон на 10-м месте. Это очень значимо! Сейчас все пошли своей дорогой, и мы можем смело сказать: «Каждый сделал своё дело». Этим сезоном можно быть довольным.

— Работать в турбулентности — каково это?
— Вопросов психологии и реабилитации футболистов и клуба было больше, чем вопросов собственно футбола. Конечно, игре это мешало. Но мне приятно, что мы с этим справились, — приводит слова Осинькина Sport24.

Осинькин работал в «Крыльях» с 2020 по 2025 год. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги самарский клуб занял 10-е место в турнирной таблице.

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