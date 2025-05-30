Кокорин — лучший бомбардир «Ариса» в чемпионате Кипра в сезоне-2024/2025

Российский форвард «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин наряду с нападающим Янником Гомисом стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате Кипра минувшего сезона. Футболисты забили по 10 голов в соревновании.

С учётом Кубка Кипра Кокорин отметился 11 мячами в сезоне-2024/2025. Эти голы 34-летний футболист забил в 30 матчах.

Кокорин выступает в составе «Ариса» с лета 2022 года, когда он перешёл в кипрский клуб из «Фиорентины» на правах аренды. Летом 2024 года российский нападающий присоединился к команде в качестве свободного агента. С момента прихода в «Арис» Кокорин сыграл 92 матча во всех турнирах, где забил 33 гола и сделал 17 ассистов.

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