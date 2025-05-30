«Реал» объявил об уходе Хесуса Вальехо, он сыграл 35 матчей за 10 лет в клубе

Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил об уходе из клуба центрального защитника Хесуса Вальехо, чей контракт со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Реал» благодарит Хесуса Вальехо за его профессионализм, преданность делу и работу, а также желает ему и его семье всего наилучшего на новом этапе жизни», — сказано в заявлении «Королевского клуба».

Вальехо перешёл в «Реал» из «Сарагосы» летом 2015 года с условием обратной аренды. За этот период защитник выступал на правах аренды за «Айнтрахт», «Вулверхэмптон», «Гранаду». В составе «сливочных» он принял участие в 35 матчах во всех турнирах. С «Реалом» Вальехо дважды выиграл Лигу чемпионов, становился чемпионом Испании.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: