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Корниленко — о Карпине: он заслужил перейти в команду, которая будет бороться за медали

Корниленко — о Карпине: он заслужил перейти в команду, которая будет бороться за медали
Валерий Карпин
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Экс спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко выразил мнение, что Валерий Карпин заслужил приглашения на пост главного тренера московского «Динамо».

«Своей работой в «Ростове» Карпин заслужил перейти в команду, которая будет бороться за какие‑то медали, мы надеемся, «Динамо» будет бороться за что‑то. Мы видели, как он развивался в «Ростове». Были разные периоды. Даже после ухода Карпина команда продолжает играть здорово, развиваются молодые футболисты. Карпин, конечно, заслужил новый вызов», — сказал Корниленко в эфире «Матч ТВ».

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