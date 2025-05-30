Корниленко — о Карпине: он заслужил перейти в команду, которая будет бороться за медали

Экс спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко выразил мнение, что Валерий Карпин заслужил приглашения на пост главного тренера московского «Динамо».

«Своей работой в «Ростове» Карпин заслужил перейти в команду, которая будет бороться за какие‑то медали, мы надеемся, «Динамо» будет бороться за что‑то. Мы видели, как он развивался в «Ростове». Были разные периоды. Даже после ухода Карпина команда продолжает играть здорово, развиваются молодые футболисты. Карпин, конечно, заслужил новый вызов», — сказал Корниленко в эфире «Матч ТВ».

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