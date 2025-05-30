«Рома» заключила с Гасперини трёхлетний контракт — Фабрицио Романо

«Рома» заключила с итальянским тренером Джан Пьеро Гасперини контракт, рассчитанный на три года, о чём сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). На текущий момент 67‑летний специалист возглавляет «Аталанту».

Гасперини покинет клуб из Бергамо спустя девять лет работы в нём. Под его руководством «Аталанта» провела 439 матчей во всех турнирах, в которых одержала 228 побед, 101 раз сыграла вничью и 110 раз потерпела поражение. В сезоне-2023/2024 «Аталанта» выиграла Лигу Европы.

По итогам минувшего сезона команда Гасперини заняла третье место и квалифицировалась в Лигу чемпионов. «Рома» расположилась на пятой строчке и сыграет в Лиге Европы.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: