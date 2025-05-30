Тренер «ПСЖ» Энрике поделился ожиданиями от матча с «Интером» в финале ЛЧ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с миланским «Интером». Игра состоится в субботу, 31 мая, начало — в 22:00 мск.

«Я считаю, нам повезло, что мы можем сыграть в самом важном матче, в котором может принять участие любой клуб, — в финале Лиги чемпионов. Мы играем против ещё одного сильного соперника, и нам нужно насладиться этим моментом. «Интер» немного отличается от многих других команд, поскольку у них есть два отличных нападающих, таких как Маркус Тюрам и Лаутаро Мартинес. Наша цель, как всегда, — наилучшим образом подготовиться к игре, чтобы стать лучшей командой. Для этого нам нужно владеть мячом, другого способа добиться этого нет.

Мы знаем, что «Интер» тоже хорошо прессингует, поэтому мы подготовили все варианты, чтобы попытаться остановить их игру. У нас свой стиль, у них — свой, и я думаю, что ключевым моментом будет адаптация к тому, что предлагает игра, и наличие планов на случай непредвиденных обстоятельств. Помню, что на своей презентации я сказал: самым важным трофеем, которого не хватает «ПСЖ», была Лига чемпионов. Это означает, что на команду оказывается дополнительное давление, поскольку от неё ожидают многого. У нас есть вера, самоуверенность, и если мы добились успеха, играя определённым образом, мы должны продолжать в том же духе», — приводит слова Энрике Football Italia со ссылкой на Sky Sport.