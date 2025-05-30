Экс-тренер «Спартака» Абаскаль возглавил мексиканский «Атлетико Сан-Луис»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавил мексиканский «Атлетико Сан-Луис», о чём информирует сайт клуба.

«Я очень рад принять этот новый вызов. Мы будем усердно и убеждённо работать над созданием конкурентоспособной команды, которая с гордостью будет представлять Сан-Луис», — приводит слова Абаскаля пресс-служба мексиканского клуба.

Ранее СМИ сообщали, что контракт 36-летнего специалиста будет рассчитан до июня 2026 года с возможностью продления ещё на год.

Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с 2022 по 2024 год. За этот период под его руководством красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и 23 раза потерпели поражение.

Как появился «Спартак»: