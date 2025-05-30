Радимов: у Карпина 0 титулов, у «Динамо» — тоже

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов выразил мнение, что в случае назначения Валерия Карпина на пост главного тренера московского «Динамо» специалисту и команде обязательно нужно завоевать трофей.

«У Карпина 0 титулов, у «Динамо», по большому счёту, тоже 0 титулов. Просто, если сложить, то и тому, и тем пора что‑то выиграть. Если сейчас это не сделать, то когда ещё? А по поводу того, что Карпин берёт много на себя, — я думаю, что на берегу сядут руководители клуба и договорятся, у кого какая зона ответственности. Не будет такого, как у Марцела Лички.

У него всю весну не было доверия, руководство с ним практически не контактировало, совершенно его не защищали, когда пошли разговоры о приглашении Карпина. Венцом всего этого стало увольнение Лички за три‑четыре тура до конца чемпионата. Я думаю, что уже тогда была договорённость с Карпиным», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

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